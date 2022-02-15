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У Львові лікар-силач зубами протягнув авто швидкої із 10 дітьми у салоні: фото

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У Львові лікар-силач зубами протягнув авто швидкої із 10 дітьми у салоні: фото

Львівська ОДА

Медик хотів привернути увагу громадськості до важливості вакцинації від поліомієліту.

У Львові відомий лікар-силач Олег Скавиш (Тягнизуб) зубами протягнув авто швидкої медичної допомоги із 10 дітьми всередині. Так медик закликав батьків вакцинувати своїх дітей від поліомієліту

Про це повідомили у Львівській ОДА. 

Рекордсмен Книги рекордів Гіннеса, благодійник, лікар-педіатр, ендокринолог Західноукраїнського дитячого спеціалізованого медцентру Олег Скавиш (Тягнизуб) зубами протягнув карету швидкої, у якій було близько десятка дітей. 

© Львівська ОДА
Львівська ОДА

"Я насправді дуже поважаю такі заходи! Вони важливі! Дякую, що прийшли! Вакцинуйтеся і будьте здорові, всім добра!", - сказав Олег Скавиш. 

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко додала, щоб вберегтися від поліомієліту, необхідно вакцинувати всіх діток віком від 6 місяців до 6 років. 

© Львівська ОДА
Львівська ОДА

Нагадаємо, за перший тиждень кампанії щеплення проти поліомієліту в Україні, станом на 5 лютого 2022 року, захист отримали 9 273 дитини віком від 6 міс до 6 років (1 та 2 дози ІПВ). З них 4 199 отримали 1 дозу (5%) та 5 074 отримали другу дозу (9%). Деякі регіони розпочали імунізацію ще в січні.

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