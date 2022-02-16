У Львові лікар протягнув зубами швидку, щоб привернути увагу до щеплення проти поліомієліту: відео

У Львові лікар протягнув зубами швидку, щоб привернути увагу до щеплення проти поліомієліту: відео

Педіатр закликає батьків захистити своїх дітей від страшної хвороби.

У Львові рекордсмен книги Гіннеса, педіатр Олег Скавиш протягнув зубами швидку із 20 дітьми у салоні. Силовою акцією він привертав увагу до проблеми вакцинації проти поліомієліту, йдеться у випуску ТСН.Ранок.

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Медики кажуть, що вірус циркулює, а от щепленням батьки нехтують і Львівщина - у трійці лідерів з найнижчим рівнем вакцинації.

Олег сам займається спортом, агітує й інших, а нині закликає батьків захистити своїх дітей від страшної хвороби.

"Ми пропагуємо здоровий спосіб життя, а вакцинація це здоров’я, все ясно і зрозуміло", - сказав педіатр-ендокринолог Олег Скавиш.

Новини Львова: педіатр протягнув зубами швидку, щоб привернути увагу до щеплення проти поліомієліту

За словами лікарів, поліомієліт паралізує і навіть вбиває, ліків від недуги немає, єдиний порятунок це - вакцина, вона безкоштовна, європейського виробництва.

Передається хвороба як грип чи корнавірус - під час розмови, кашлю або чхання, можна заразитися користуючись спільними іграшками, через забруднену воду чи продукти.

"Це вірус який вражає центральну нервову систему, через це людина втрачає можливість рухати кінцівками, а найгірше, що може зупинитися серце або можуть зупинитися дихальні м’язи і тоді людина зможе дихати лише за допомогою апарата штучної вентиляції легень, все життя бути прикутою до ліжка. При паратітичних формах поліомієліту 10% тих, хто захворів, мають, на жаль, можливість померти", - сказала головна державна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко.



На Львівщині не щеплені майже 20 тисяч дітей. Найвразливіші - малюки до 5 років. За словами лікарів, вірус циркулює, торік випадки поліомієліту зафіксували у Рівненській області. Цьогоріч захворіла дитина із Закарпаття. Поліомієліт діагностували, коли вона перебувала на лікуванні у Львові, тож є велика небезпека, що вірус може поширитися регіоном. Тому лікарі вкотре просять батьків зважити ризики і прийти зробити щеплення.

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