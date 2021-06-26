У Львові комунальні служби працюватимуть всю ніч, щоб усунути наслідки негоди

У місті розчищені ключові магістралі.

У Львові комунальні служби працюватимуть всю ніч, щоб якнайшвидше усунути наслідки негоди.

Про це заявив Львівський міський голова Андрій Садовий.

Зараз розчищені ключові магістралі та частина електротранспорту вже відновила роботу.

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"Вибачте за тимчасові незручності! Тримаємо руку на пульсі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Львові у п'ятницю, 25 червня, сталась аномальна буря. Вулиці міста заливали потоки води.

За даними Львівської міської ради, через бурю впало понад 20 дерев. У центрі Львова повідомляють про обрив електричних дротів, через що частина будинків залишилась без електропостачання.

Також через бурю понищило літні майданчики ресторанів та затопило кілька вулиць.

Вода на дорогах сягала вікон машин. Затопило і центральні площі та пішохідні переходи.

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