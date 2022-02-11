У Львові компанія злодіїв обікрала заробітчанина: вони стрілялися між собою, а перед судом троє померли

У Львові компанія злодіїв обікрала заробітчанина: вони стрілялися між собою, а перед судом троє померли

Троє грабіжників до суду не дожили.

У Львові до 7 років позбавлення волі засудили чоловіка та жінку, які напали і пограбували заробітчанина з Польщі. Вони, дізнавшись про те, що чоловік повернувся з роботи за кордоном, зателефонували до знайомих, які погрожуючи, обікрали потерпілого.

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Про це йдеться у вироку Личаківського районного суду м. Львова від 9 лютого, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік та жінка 1 червня 2018 року вживали алкоголь на вул. Пасічній. Під час цього вони познайомились із чоловіком, який розповів їм, що повернувся із роботи у Польщі.

Тоді нападники зателефонували своїм знайомим, які долучились до компанії. Один із них представився працівником поліції та вимагав від потерпілого показати документи. Тоді, вони погрожуючи зброєю, обікрали чоловіка. Злодії поцупили в нього грошей та майна на суму 56 680 гривень.

Підозрювані чоловік та жінка свою провину заперечили. Вони заявили, що познайомились із чоловіком посеред вулиці. Він пригостив їх алкоголем та розповів, що він працює у Польщі та розлучився з дружиною. Тоді до них долучились троє їхніх знайомих. Один із них представився працівником поліції та вимагав від потерпілого показати документи. Тоді нібито троє чоловіків і пограбували потерпілого. Згодом між цими підозрюваними стався конфлікт, під час якого один підстрелив іншого. Пораненого відвезли до лікарні. Подібні свідчення дала і підозрювана. Вона заявила, що не брала награбованого.

Потерпілий на суді повідомив, що він приїхав до Львова з Польщі, де працював. Там він познайомився з чоловіком, жінкою та їхніми друзями, які його обікрали. Чоловіку вдалось втекти від нападників. Він підбіг до водія одного з авто та попросив про допомогу.

За даними слідства, під час досудового слідства помер один грабіжник, двоє інших померло у 2019 та 2021 роках. Причини їхніх смертей у вироку не вказані.

Суд визнав чоловіка та жінку винними за ч. 2 ст. 187 КК України та засудив їх до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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