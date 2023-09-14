У Львові кіт на дві години закрив жінку на балконі

Кіт стрибнув на двері балкона та закрив їх.

У Львові кіт у середу, 13 вересня, на дві години закрив жінку на балконі. Її рятувала патрульна поліція.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Інцидент стався у середу, 13 вересня, на вулиці Грінченка. До поліції звернулась сусідка 65-річної жінки та розповіла, що її знайома вже дві години перебуває зачиненою на балконі і не може вийти. Вона додала, що жінка раніше перенесла складну операцію і їй не можна хвилюватись. На місце події прибули патрульні.

"Патрульні приїхавши на виклик були здивовані, адже винуватцем події став кіт. Він стрибнув на двері балкона і зачинив там свою господиню", - йдеться у повідомленні.

Патрульні за допомогою драбини пробрались на другий поверх, залізли через відчинене вікно та звільнили жінку. Жителька Львова подякувала за допомогу.

Нагадаємо, у Львові на 11 день після ракетного удару з-під завалів врятували кота Черчилля.

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