У Львові хочуть націоналізувати 80 підприємств, які належать росіянам

Міський голова Львова Андрій Садовий пропонує націоналізувати підприємства, які належать росіянам.

Мер зазначив, що у Львові є 80 підприємств, які повністю або частково перебувають у власності громадян РФ.

Про це Андрій Садовий повідомив у соціальних мережах.

"Близько 80 підприємств, які зареєстровані на території Львова, повністю або частково належать росіянам. Всю інформацію передали до військової адміністрації. Нещодавно прийнятий закон про націоналізацію дозволяє зробити так, щоб у Львові та всіх інших містах України не було навіть маленької частинки, яка може належати ворогу", - написав Садовий.

Міський голова Львова також додав, що він пропонує націоналізувати будівлі колишнього заводу "ЛАЗ", який від 90-х років є у російській власності. Там планують побудувати індустріальний парк.

"Це величезна територія близько до центру міста, яка може бути базовою локацією для виробництва електромобілів. Також вже маємо західних інвесторів, які готові запустити виробництво електродвигунів. Тут можуть отримати роботу львів’яни та українці, які були змушені шукати собі новий дім", - наголосив мер Львова.

Нагадаємо, близько 40 Нобелівських лауреатів читатимуть лекції у Львові.

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