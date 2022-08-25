У Львові гола жінка купалася у фонтані - поліцейський у погоні за нею врізався в дорожній знак

У центрі Львова жінка оригінально відсвяткувала День Незалежності.
Вона спочатку повністю оголеною валялася на траві, потім покупалася у фонтані, а згодом - тікала від поліції.
Відео у Мережі публікують телеграм-канали.
На відео видно, як повністю оголена жінка спочатку лежить на траві у сквері біля Оперного театру, згодом вона вирішила покупатися у фонтані. На зауваження місцевих жителів та сирени повітряної тривоги жінка не реагувала. Люди ж намагалися переконати її одягнутися та знімали все на відео.
Під час купання у фонтані жінку намагалася затримати поліція. Один з правоохоронців, переслідуючи порушницю, ще і врізався у дорожній знак.
Нагадаємо, у Києві гола дівчина бігала снігом за чоловіком.
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