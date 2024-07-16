У Львові дві співробітниці кафе отруїлися чадним газом від генератора

Постраждали дві жінки – 20 і 53 років.
У Львові в одній із кав’ярень двоє працівниць отруїлись чадним газом від працюючого генератора.
Про це передає Львівська міська рада.
Зокрема, отруїлись працівниці, віком 53 та 20 років. Постраждалих у стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.
У ДСНС наголошують, що генератори виділяють чадний газ, який є смертельним для людини. Тому використовувати їх у роботі можна лише на відкритому просторі – і в жодному разі не у приміщеннях, під’їздах чи на балконах. Також має бути дотримана відстань від будівлі – це забезпечить правильний відвід продуктів згоряння.
Раніше у ДСНС розповілм, як під час відключень правильно користуватися генераторами та павербанками.
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