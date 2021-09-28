У Львові до 1 жовтня рекомендують не ходити до двох парків: причина

Також у цих парках не рекомендують вигулювати домашніх тварин.
У Львові 29 вересня від кліщів оброблятимуть парк "Знесіння" та Стрийський парк. Через це до 1 жовтня рекомендують утриматись від прогулянок там.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Так, на території цих парків відбуватиметься другий етап акарицидної обробки. Ці дії спрямовані для боротьби із кліщами.
Людям рекомендують до 1 жовтня не відвідувати ці парки, особливо потрібно утриматись від вигулу там домашніх тварин.
Нагадаємо, у київському парку на Подолі заклали алею дружби між Україною та Німеччиною.