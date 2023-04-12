У Львові дівчина продавала свої секс-фото: пильний пенсіонер здав її поліції

Пенсіонер купував у засудженої фото, а коли про це дізналась його дружина - звернувся до поліції.

У Львові до умовного терміну позбавлення волі засудили дівчину, яка в Telegram продавала свої секс-фото. Її здав поліції пильний пенсіонер після сварки зі своєю дружиною.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Львова.

За даними слідства, уродженка міста Володимир Волинської області 2020-2021 року продавала свої інтимні фото на закритому телеграм-каналі Lera-pantera 18+. Щоб зацікавити чоловіків, вона знайомилася з ними в Instagram, а потім пропонувала купити підписку на тиждень за 350 грн з доступом до її відвертих фото.

Дівчиною зацікавився місцевий пенсіонер, який почав у неї купувати інтимний контент, проте це запідозрила його цивільна дружина та влаштувала скандал. Чоловік зазначає, що щоб довести те, що його не цікавить дівчина, звернувся зі заявою до поліції.

На суді підозрювана заперечувала причетність до пікантних фото та стверджувала, що вона здавала свою квартиру в оренду, гроші їй частинами скидали орендарі і нібито саме вони від її імені вели телеграм-канал Lera-pantera 18+.

Проте суд таке пояснення не влаштувало, а тому дівчину визнали винною за ч.1 ст.301, ч.3 ст.301 КК України. Її засудили до одного року іспитового терміну. Також вона повинна сплатити 4249 грн за проведення експертиз.

Нагадаємо, в австралійському штаті Вікторія шкільна вчителька займалася сексом зі школярем.

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