У Львові дівчата побили 9-річного хлопчика на майданчику – подробиці

У Львові дівчата-підлітки побили на дитячому майданчику малолітнього хлопчика. За фактом триває перевірка, правоохоронці встановили особи порушниць і опитують учасників та очевидців. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

"1 липня, під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео, на якому невідомі підлітки спочатку змушували вибачатись, а потім побили малолітнього хлопчика", - розповіли правоохоронці.

За даними слідства, подія сталась близько 15:20 на дитячому майданчику, розташованому на вулиці Сластіона у Львові.

Також встановлені особи учасників події: 9-річного хлопчика, дівчини віком 16 років, яка завдавала йому ударів та її на рік старшої подруги, яка знімала відео. Усі вони – жителі Львова.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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