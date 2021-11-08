У Львові дигери заявили про смертельну небезпеку через порив водопроводу: водоканал це заперечив

У Львові дигери заявили про смертельну небезпеку через порив водопроводу: водоканал це заперечив

У водоканалі запевняють, що працюють над ліквідацією пориву.

Львівські дигери показали масштабний порив на магістральному водопроводі та заявили про небезпеку для жителів міста. Натомість у ЛКП "Львівводоканал" заперечили це та наголосили, що це звичайна аварійна ситуація, які в місті трапляються часто.

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Про це у Facebook написав львівський дигер Андрій Риштун.

Він наголосив, що порив стався між вулицями Франка та Шота Руставелі.

"В Полтві сталася аварія: порвало магістральний водопровід. Поки ви це читаєте тонни чистої води напряму течуть в каналізацію і там утворився водоспад зі стелі. Але це не лише марнування наших грошей. Ця аварія є смертельно небезпечною. Адже інфекція з каналізації може потрапити у водопровід. І поширитися по місту. Це станеться коли, наприклад, тимчасово вимкнуть воду", - зауважив Андрій Риштун.

Також львівські дигери показали бруд, який на їхню думку може потрапити у воду.

"Під час дощу рівень води піднімається аж до стелі. І бруд легко може потрапити в порив у водогоні. Фото зроблено неподалік місця аварії", - написав Андрій Риштун.

Фото: Андрій Риштун

Речниця "Львівводоканалу" Уляна Горбата у коментарі zaxid.net повідомила, що про порив на підприємстві дізнались із дописів у соціальних мережах. Там запевняють, що ніякої небезпеки через прорив немає.

"Це витік, який трапляється у Львові від 5 до 10 разів на день. Просто стан мереж такий, він спричиняє їхні пориви. Ми труби обстежуємо. Так, нам могли закинути, мовляв, занадто пізно почали ліквідовувати інцидент. Але в нас є певний алгоритм, протяжністю у 48 годин: зокрема потрібно приїхати на місце, побачити, де прокладені електрокабелі й газогін, щоб нічого не пошкодити. Сьогодні там уже починає працювати важка техніка, яка розкопає місце пошкодження і подивиться, в чому проблема", - пояснила Уляна Горбата.

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