У Львові чоловіка силою мобілізували із торгового центру: що кажуть в ТЦК (відео)

На опублікованих кадрах видно, як чоловік опирається людям у камуфляжній формі і кричить: "Пустіть!".

Увечері в суботу, 15 березня, в торговому центрі на проспекті Чорновола у Львові працівники Шевченківського РТЦК силою затримали чоловіка і затягнули його до бусика.

Відео цього інциденту опублікували у соцмережах.

На опублікованих кадрах видно, як чоловік опирається людям у камуфляжній формі і кричить: "Пустіть!".

У Львові чоловіка силою мобілізували просто із торгового центру

У Львівському обласному ТЦК та СП пояснили, що група оповіщення Шевченківського РТЦК та СП у межах службових обов’язків проводила оповіщення військовозобов’язаних громадян.

"Близько 21:00 на проспекті Чорновола один із чоловіків зустрів військовослужбовців образами й кулаками. Після з’ясування, що громадянин є порушником військового обліку, він вдарив одного з військовослужбовців і намагався втекти", – йдеться у повідомленні.

Також читайте Адмінпровадження щодо військовозобов’язаних закриватимуть у разі проходження служби

У військкоматі повідомили, що затриманий чоловік уже пройшов військово-лікарську комісію, на якій його визнали придатним до військової служби.

"Громадяни, ставтеся до своїх обов’язків перед державою відповідально. Втеча - не вихід, а гідність - це те, що відрізняє нас від ворога", - закликають у львівському обласному ТЦК та СП..

Нагадаємо, у Волинській області молодий чоловік намагався втекти від працівників одного з територіальних центрів комплектування, відмовившись надати документи для перевірки, та погрожував військовослужбовцям пістолетом.

Читайте також: