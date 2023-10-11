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У Львові чоловіка по землі заволокли до військкомату: подробиці та відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Львові чоловіка по землі заволокли до військкомату: подробиці та відео

Чоловіка силою затягують до військкомату у Львові / Фото: скриншот з відео

Інцидент, який перевіряють у Львівському ТЦК та СП, стався на очах у свідків.

У Мережі з’явилося відео інциденту у Львові, на якому люди у військовій формі силоміць затягують до військкомату чоловіка, волочачи його по землі. 

На опублікованих кадрах видно, що цей випадок стався на очах у свідків.

Відео починається з того, що троє чоловіків у військовій формі намагаються затягнути чоловіка в цивільному у під’їзд будівлі. Той пручається і падає біля входу. Лежачого чоловіка затягують у приміщення.

Один із чоловіків, який знімав відео цікавиться у військових, на яких підставах вони затримують чоловіка. Один з них відповідає, що затриманого їм “віддала поліція”. 

Місцеві Telegram-канали стверджують, що потерпілий приїхав до Львова з Києва, де його затримали співробітники військкомату. Вночі вони нібито провели йому медогляд, а вже наступного ранку доставили на полігон у Рівненській області.

Як раніше повідомлялося, Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) призначив службову перевірку з приводу цього відео. 

Нагадаємо, в одному з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Львівщині незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків.

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Дата публікації
Перегляди
2195
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