У Львові чоловік згорів у власному домі: фото

Сьогодні, 12 січня у приватному будинку на вул. Каганця у Львові спалахнула пожежа. Під час гасіння вогню рятувальники виявили у помешканні мертвого 59-річного власника будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла в одноповерховому цегляному житловому будинку, критому шифером, розміром 8х10 м. Повідомлення про займання вогнеборці отримали о 06:50.

На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікна будинку вибивався густий чорний дим, одна з кімнат будинку була повністю охоплена вогнем.

"Від очевидців пожежі надійшла інформація про те, що всередині можуть перебувати люди. Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та ввійшли в задимлений будинок. Під час розвідки місця пожежі в одній з кімнат рятувальники виявили на підлозі чоловіка вже без ознак життя. Загиблим виявився власник будинку – чоловік 1963 року народження", - йдеться у повідомленні.

О 07:33 вогнеборці ліквідували пожежу. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 12 кв.м.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у селищі Дніпровське, що в Дніпропетровській області, 33-річна жінка з 3-річною дитиною загинули в пожежі у власному будинку. 37-річний чоловік отримав численні опіки тіла та дивом залишився живий.

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