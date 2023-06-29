У Львові чоловік задушив жінку у перший день знайомства

Між ними виникла сварка під час вживання алкоголю.

У Львові 43-річний чоловік скоїв вбивство. Його засуджено до 11 років позбавлення волі.

Про всі подробиці моторошного випадку повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік познайомився із потерпілою в день скоєння злочину. Одразу після знайомства вони купили в магазині горілку, яку пішли розпивати у провулок.

Під час розпивання алкоголю, між новими знайомими виник конфлікт, під час якого обвинувачений зняв шнурівку, якою були підв’язані його штани, та задушив нею жінку.

До вироку суду засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Волинській області 56-річний житель села Олександрія вчинив жорстоке вбивство. Чоловік зарубав сокирою 66-річну жінку та її 34-річного сина, які проживали по сусідству, а тіла викинув до колодязя.

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