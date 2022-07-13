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У Львові чоловік влаштував стрілянину біля приміщення СБУ: подробиці

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У Львові чоловік влаштував стрілянину біля приміщення СБУ: подробиці

Фото: Львівська ОДА

У Львові 13 липня чоловік біля приміщення СБУ влаштував стрілянину.

Стрільця затримала поліція, ним виявився 39-річний житель Львова

Про це повідомляє Zaxid.net. 

За даними патрульної поліції Львівської області, інцидент трапився о 17:00 на перехресті вулиць Сахарова-Вітовського біля приміщення обласної СБУ. Там чоловік влаштував стрілянину із пістолета. На щастя, ніхто не постраждав. 

Після стрілянини чоловік сів у автомобіль та поїхав геть. Його затримали бійці територіальної оборони на вулиці Героїв Майдану. Вони після цього викликали поліцію. 

Правоохоронці оглянули підозрюваного та знайшли у нього пістолет. Він розповів, що на нього нібито напав невідомий, через що він вчинив стрілянину. У чоловіка також були травми на голові. 

Поліція встановлює обставини події. 

Нагадаємо, у Львові водій мопеда та кур’єр Glovo не зупинився на вимогу мотопатруля, а згодом, здійснив наїзд на велопатрульного.

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