У Львові чоловік влаштував стрілянину біля приміщення СБУ: подробиці

У Львові 13 липня чоловік біля приміщення СБУ влаштував стрілянину.
Стрільця затримала поліція, ним виявився 39-річний житель Львова.
Про це повідомляє Zaxid.net.
За даними патрульної поліції Львівської області, інцидент трапився о 17:00 на перехресті вулиць Сахарова-Вітовського біля приміщення обласної СБУ. Там чоловік влаштував стрілянину із пістолета. На щастя, ніхто не постраждав.
Після стрілянини чоловік сів у автомобіль та поїхав геть. Його затримали бійці територіальної оборони на вулиці Героїв Майдану. Вони після цього викликали поліцію.
Правоохоронці оглянули підозрюваного та знайшли у нього пістолет. Він розповів, що на нього нібито напав невідомий, через що він вчинив стрілянину. У чоловіка також були травми на голові.
Поліція встановлює обставини події.
Нагадаємо, у Львові водій мопеда та кур’єр Glovo не зупинився на вимогу мотопатруля, а згодом, здійснив наїзд на велопатрульного.
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