У Львові чоловік відмовився від мобілізації, бо його брат уже на фронті: чи покарали його

У Львові до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки його брат на фронті і він допомагає своїй родині.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду Львівської області.

За даними суду, підозрюваний у травні пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Тоді ж йому вручили повістку. Проте чоловік не прийшов до ТЦК та ухилився від служби в армії.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він заявив, що його брат уже на фронті, тоді як йому потрібно допомагати своїй родині та братовій.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Волині чоловік вивіз за кордон 14 ухилянтів, які тікали від мобілізації.

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