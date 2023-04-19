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У Львові чоловік відкрив стрілянину з вікна квартири: що відомо

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Львові чоловік відкрив стрілянину з вікна квартири: що відомо

Фото: Поліція Львівської області

В одному з районів Львова вранці 19 квітня пролунала стрілянина.

У середу зранку, 19 квітня, у Львові повідомляли про звуки пострілів у Залізничному районі міста. Згодом поліцейські затримали 51-річного чоловіка, який стріляв з вікна квартири.  

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

"19 квітня близько 8:20, до поліції надійшло повідомлення про те, що у Львові на вулиці Декарта чути постріли. На місце події негайно прибули спецпризначенці та співробітники різних служб поліції Львівщини… Як встановили правоохоронці, мешканець однієї з квартир багатоповерхового будинку, 51-річний львів'янин, з вікна третього поверху здійснив кілька пострілів.Зловмисника, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці вилучили предмет, схожий на мисливську рушницю, та гільзи. 

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Львові затримали чоловіка, який підпалив церкву Різдва Пресвятої Богородиці.

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Дата публікації
Перегляди
597
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