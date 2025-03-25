У Львові чоловік сходив на еротичний масаж: все закінчилось несподівано

У Львові викрили салон, який надавав чоловікам еротичні послуги.

У Львові до 2 років іспитового терміну засудили жінку, яка причетна до створення салону еротичного масажу. Її звинуватили в "організації проституції".

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду м. Львова.

За даними суду, жінка причетна до створення салону, де "дівчата надавали послуги еротичного масажу інтимного характеру за грошову винагороду". Вартість такої послуги була 2000-4000 грн. Дівчата отримували 30% від плати.

Тоді чоловік, який був залучений "до конфіденційної співпраці" з поліцією, сходив на масаж. За це він заплатив 3500 грн.

Після цього до салону навідалась поліція. На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона "запевнила, що дівчата, які надавали послуги інтимного характеру займались протиправною діяльністю добровільно, ніхто нікого ні до чого не примушував. Зазначила, що вчинила кримінальне правопорушення у зв`язку зі своєю легковажністю та не усвідомленням тяжкості вчинюваних злочинів".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч.2 ст. 303 КК України. Її засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Сумщині чоловік "під контролем поліції" двічі займався сексом за гроші.

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