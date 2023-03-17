У Львові чоловік помстився колишній дівчині: трощив усе на своєму шляху (фото)

Потерпіла звернулась до поліції.
У Львові чоловік помстився колишній дівчині через розлучення: він розтрощив її квартиру.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
Інцидент стався у Шевченківському районі Львова 16 березня. Зловмисник виламав двері приміщення та потрапив до помешкання, де жила його колишня дівчина. Він трощив усе на своєму шляху, перетворивши помешкання у "руїни".
Коли на місце події прибули патрульні, то помітили незнайомця з травмованою рукою. 35-річний житель Львова не міг пояснити, що трапилось, через це поліція його затримала.
Згодом чоловік зізнався, що він розтрощив помешкання колишньої дівчини. Потерпіла написала на нього заяву. Триває слідство.
Нагадаємо, Самбірський міськрайонний суд Львівської області засудив до 9 років позбавлення волі 36-річну жінку, яка вбила свого знайомого.
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