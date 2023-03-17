У Львові чоловік помстився колишній дівчині: трощив усе на своєму шляху (фото)

У Львові чоловік помстився колишній дівчині через розлучення: він розтрощив її квартиру.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Інцидент стався у Шевченківському районі Львова 16 березня. Зловмисник виламав двері приміщення та потрапив до помешкання, де жила його колишня дівчина. Він трощив усе на своєму шляху, перетворивши помешкання у "руїни".

Коли на місце події прибули патрульні, то помітили незнайомця з травмованою рукою. 35-річний житель Львова не міг пояснити, що трапилось, через це поліція його затримала.

Фото: www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Згодом чоловік зізнався, що він розтрощив помешкання колишньої дівчини. Потерпіла написала на нього заяву. Триває слідство.

Нагадаємо, Самбірський міськрайонний суд Львівської області засудив до 9 років позбавлення волі 36-річну жінку, яка вбила свого знайомого.

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