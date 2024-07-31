У Львові чоловік погрожує вибухом газу в багатоповерхівці

У середу, 31 липня, молодий чоловік у багатоповерховому будинку на проспекті Чорновола у Львові погрожує влаштувати вибух газу в квартирі, якщо йому не перерахують 100 тисяч гривень.

Про це повідомив депутат львівської міськради Ігор Зінкевич у своєму Telegram-каналі.

"Для цього він увімкнув газ на кухні. Задля безпеки газовики вимкнули газ у будинку", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють всі відповідні служби, тривають перемовини.

Наразі 20-річний зловмисник погрожує підпалити квартиру та вистрибнути з 5-го поверху, якщо поліцейські намагатимуться проникнути в помешкання.

Нагадаємо, раніше у Львові в одній із кав’ярень двоє працівниць отруїлись чадним газом від працюючого генератора.

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