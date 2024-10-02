У Львові чоловік побив рибалку через претензії щодо риболовлі (фото)

У Львові, на вулиці Ганкевича, 41-річний чоловік став жертвою нападу. Поліція Львівщини повідомила, що зловмисника вже затримали, йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Інцидент стався, коли львів’янин відпочивав на березі озера і ловив рибу на вудку. До нього підійшов незнайомець, який почав висловлювати претензії щодо незаконної риболовлі. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого нападник завдав кілька ударів кулаками та ногами по голові рибалки, що призвело до тяжких травм. Після нападу зловмисник втік з місця події.

Правоохоронці, вивчивши записи камер відеоспостереження, встановили місцезнаходження втікача та затримали його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нападником виявився 43-річний житель Львова.

Нападник / Поліція Львівської області

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває, і незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, у Львові мешканці обурилися через те, що кіт вже другий день сидить на підвіконні зачиненої квартири. У соцмережах люди активно обговорюють ситуацію, адже поряд з котом стоїть лоток, що свідчить про те, що тварину залишили на вулиці.

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