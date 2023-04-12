У Львові чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації: як його покарали

Чоловік просив його суворо не карати.

У Львові до одного року умовного терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Львова.

За даними суду, чоловік 8 вересня 2022 року пройшов лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Він отримав повістку та 4 жовтня повинен був бути мобілізований на проходження служби в ЗСУ, проте чоловік проігнорував це.

На суді підозрюваний підтвердив обвинувачення та розкаявся. Він заявив, щоб був непридатний до служби у мирний час через хворобу хребта.

Суд засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін умовним покаранням.

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення російських військ за ухилення від мобілізації вже засуджено декілька сотень українців практично зі всіх регіонів країни.

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