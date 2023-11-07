У Львові чоловік намагався вбити колегу через зауваження про російську мову

Між двома робітниками – місцевим мешканцем і вихідцем з Лисичанська спалахнув конфлікт через мову, в ході якого останній побив колегу і порізав його ножем.

У Львові 33-річний чоловік намагався вбити свого колегу через зауваження про російську мову.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Випадок стався 14 липня 2022 року в одній із квартир Львова. 33-річний переселенець Лисичанська разом із колегою, місцевим жителем, робив у ній ремонт.

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Під час обіду, коли чоловіки вживали алкоголь, між ними виник конфлікт.

Після випитого спиртного потерпілий почав обурюватися, що переселенець розмовляє російською мовою і не воює за свою землю, а втік від війни", – йдеться у справі.

Після цього ображений зловмисник схопив ніж і кілька разів вдарив свого колегу в область шиї й у ділянці грудної клітини. Коли від ударів ніж зламався, уродженець Лисичанська вдарив колегу молотком по обличчю, тулубу та кінцівках.

Сам зловмисник визнав, що напав із ножем, але запевняє, що молотком потерпілого не бив.

Далі нападник забрав свої речі, зачинив потерпілого у квартирі та залишив ключ у дверях, щоб їх неможливо було відчинити зсередини і покликати на допомогу.

За словами потерпілого, після ударів він втратив свідомість. А коли опритомнів, то набрав по телефону прораба. Той своєю чергою викликав медиків і працівників ДСНС, які деблокували двері. Чоловіка встигли врятувати і доправити до лікарні.

Суд визнав нападника винним у замаху на вбивство і призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Він також має виплатити потерпілому понад 58 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсації, плюс 10 тисяч гривень витрат на адвоката.

Нагадаємо, що українська мовознавиця та екснардепка від "Свободи" Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою.

Зокрема, Фаріон заявила, що не вважає "азовців" українцями, бо вони не спілкуються українською.

Своєю чергою екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, спеціально звертаючись до Фаріон, вперше опублікував пост російською мовою. "Просто иди ты на**й!", – написав Жорін, звертаючись до філологині.

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