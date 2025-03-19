У Львові чоловік на березі озера зайнявся сексом з неповнолітньою: він поплатився

У Львові судили чоловіка через секс із неповнолітньою. Чим це закінчилось?

У Львові до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який зайнявся сексом з дівчиною, якій не виповнилось 16 років.

Про це йдеться у вироку Залізничного районного суду м. Львова.

За даними суду, 17 жовтня 2024 року у парковій зоні у Львові чоловік зайнявся сексом з неповнолітньою. Через це його звинуватили за ч. 1 ст. 155 КК України.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що влітку 2024 року він познайомився з неповнолітньою дівчиною, вони спілкувались. 17 жовтня чоловік та дитина зустрілись у парку біля озера. Там вони спочатку спілкувались, а потім зайнялись сексом. Дорослий наполягав, що нібито "дівчина була не проти". Згодом неповнолітній зателефонувала мати і вона пішла додому.

Мати потерпілої вимагала від чоловіка 300 тис. грн моральної компенсації, наголошуючи, що через цю подію її донька у поганому емоційному стані.

"Внаслідок вчинення злочину відбулось суттєве порушення життєвого ритму, оскільки дочка переживає про розголос її інтимного життя серед однолітків та в учбовому закладі, у неповнолітньої були тривалі істерики, депресивні тривалі напади, через що вона зверталась до психологів", - йдеться у матеріалах суду.

Проте кривдник відмовлявся сплачувати кошти.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 155 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну. Також він повинен сплатити потерпілій 30 тис. грн.

Вирок суду

Нагадаємо, у Миколаївській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який шантажував неповнолітню дівчину, вимагаючи від неї інтиму.

Читайте також: