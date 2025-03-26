У Львові чоловік через опік пальця ледь не втратив ногу: що сталося

Чоловік хворіє на цукровий діабет, який порушує процеси регенерації та уповільнює загоєння ран.

Львівські лікарі провели успішну операцію чоловікові, який через опік пальця ледь не втратив ногу.

Про це у середу, 26 березня, повідомили у Львівській міській раді.

Нещасний випадок стався із 50-річним Олександром, який живе у передмісті Львова. Ще на початку минулої осені він поїхав на риболовлю і заснув біля багаття. Прокинувся чоловік від того, що його взуття на лівій нозі горіло.

Обпечений палець не гоївся місяцями, оскільки Олександр хворіє на цукровий діабет 1-го типу. Ця хвороба порушує процеси регенерації та уповільнює загоєння ран.

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Коли ситуація погіршилася і палець посинів, Олександр звернувся за допомогою до опікових лікарів лікарні святого Луки. Виявилося, що на місці опіку розвинулася інфекція та вразила кістку. Виник остеомієліт.

Запалення поширилося на сухожилля та підошву, а з самої рани витікав гній. Чоловік міг втратити усю стопу.

Аби не допустити найгіршого та зупинити поширення інфекції, лікарі мусили ампутувати палець. Вони очистили тканини від некрозів та кілька тижнів проводили VAC-терапію.

Щоб підготувати рану до пересадки шкіри, місце дефекту закрили революційним BTM-покриттям. Цей дороговартісний матеріал лікарі отримали завдяки проєкту Християнської медичної асоціації – Burn Care Alliance, що реалізується за фінансової підтримки уряду Тайваню.

Опікові лікарі лікарні святого Луки проводять операцію / Фото: Львівська міська рада

"Нам потрібен був повноцінний шар мʼяких тканин, який вирівняв би рану та сховав кістку. І за допомогою BTM ми цього досягли, і вже на цей шар пересадили власну шкіру пацієнта, яку взяли зі стегна", - розповів завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії лікарні святого Луки Іван Рик.

Власна шкіра Олександра зі стегна вже прижилася на стопі.

Нагадаємо, у Львові лікарі врятували життя маленької дівчинки з украй рідкісним діагнозом, що трапляється лише в однієї дитини з 25 тисяч новонароджених.

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