У Львові чоловік через конфлікт у школі побив до пів смерті матір трьох дітей: шокувальні подробиці

На суді чоловік звинуватив жертву у тому, що він на неї напав.

У Львові до 7 років позбавлення волі засудили чоловіка, який увірвався до помешкання матері трьох дітей та до реанімації побив жінку. У день нападу він двічі приходив до її квартири та погрожував вбити.

Про це йдеться у вироку Залізничного районного суду міста Львова.

У Львові розлючений чоловік жорстоко побив жінку

За даними суду, агресивний чоловік у грудні 2022 року увірвався до квартири багатодітної матері та почав жорстоко бити жінку. Медики діагностували у потерпілої такі травми: забійні рани на слизовій оболонці ротової порожнини зліва, синець у виличній ділянці праворуч, струс головного мозку, розрив селезінки з внутрішньою кровотечею. Остання травма є до тяжким тілесним ушкодження за ознакою небезпеки для життя в момент спричинення.

На суді чоловік заявив, що жінка "сама відмовилась від госпіталізації"

На суді підозрюваний провину визнав лише частково. Він заявив, що нібито "не мав умислу на заподіяння тілесних ушкоджень потерпілій, а такі дії вчинив спонтанно під впливом емоцій". У день нападу підсудний вживав алкоголь, коли він прийшов додому, то дружина розповіла, що у його пасинка був конфлікт у школі з сином потерпілої. Тоді він прийшов до помешкання жінки, щоб "розібратися". Проте нібито хлопець та жінка його образили і він побив потерпілу.

Вдруге чоловік прийшов до помешкання своєї жертви, щоб нібито перепросити, проте вона викликала поліцію. Чоловік натякав, що потерпіла нібито сама винна у тому, що у неї виникли тяжкі травми, бо мовляв після побиття "двічі відмовлялась від госпіталізації". Він також додав, що побив жінку, бо "вона його спровокувала". Підсудний зазначив, що компенсував потерпілій витрати на лікування.

Чоловік одразу накинувся на потерпілу та не перепросив у суді

Потерпіла на суді розповіла, що зранку почула дзвінок у двері та відчинила. Тоді на неї накинувся нетверезий чоловік, він лаявся та почав жорстоко її бити. Він кричав про "конфлікт, який стався між її сином та сином його дружини у школі, висловлював на її адресу та на адресу дітей погрози фізичною розправою". Врятували потерпілу від розправи сусіди, які їй допомогли та викликали поліцію. Спочатку вона не знала про тріщини у селезінці, а тому відмовилась від госпіталізації та повернулась до дітей. Коли потерпіла прийшла додому, туди знову увірвався нападник, який погрожував її вбити. Тоді вона зібрала речі та поїхала до друзів родини. Наступного дня їй стало гірше і вона звернулась до медиків. Жінка провела 2 дні у реанімації та ще 5 днів у лікарні. Тривалий час у неї була загроза видалення усієї селезінки, виникли гінекологічні проблеми.

Жінка додала, що самостійно виховує трьох дітей і після нападу вона була змушена виїхати з помешкання та перевести неповнолітніх в іншу школу. Потерпіла зауважила, що підсудний провину так і не визнав, звинуватив у побитті саме жертву та навіть не перепросив.

Свідчення очевидців

Сусіди підтвердили слова потерпілої про те, що нападник жорстоко побив її. Друг родини розповів, що потерпілу знає через свого товариша, який служить у ЗСУ. Він зазначив, що чоловік попросив допомогти жінці. Також він підтвердив, що нападник вдруге повернувся до квартири потерпілої та погрожував її вбити.

Вирок суду

Суд визнав нападника винним за ч. 1 ст. 121 КК України та засудив до 7 років позбавлення волі. Також агресор повинен заплатити потерпілій 160 тис. грн моральної компенсації.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові в гуртожитку лісотехнічного ВНЗ виявили мертвого 17-річного студента.

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