У Львові чоловік, перебуваючи в колонії, виманив у військових 145 тис. грн: схема шахрайства

У Львові чоловік, перебуваючи в колонії, виманив у військових 145 тис. грн.

Він через інтернет продавав військовим амуніцію, якої не існувало.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

За даними слідства, 31-річний житель Львова, перебуваючи в одній із установ виконання покарань міста Львова, публікував в Інтернеті оголошення про продаж військової амуніції. Чоловік пропонував купити військову форму, кепки, кросівки, ремені, тактичні рукавиці, наколінники та інше. Після того, як зловмисник отримував на свої рахунки кошти, він переставав спілкуватись із потерпілими, не відправляючи їм товару.

Правоохоронці викрили зловмисника та вилучили у нього мобільний телефон та інші докази.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі терміном до трьох років.

Нагадаємо, у Росії водій маршрутки відмовився безкоштовно везти безногого окупанта, який стверджував, що втратив ноги на війні.

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