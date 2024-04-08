У Львові чиновник виписував собі премії: його покарали, але він залишився "в плюсі" – як це сталося

У Львові посадовець Держпродспоживслужби винагороджував себе за роботу і виписував премії. Суд його оштрафував, проте чиновник залишився "в плюсі".

Як йдеться у рішенні Шевченківського районного суду міста Львова, Ігор-Мирослав Підганюк має сплатит штраф у розмірі 3 400 грн за нарахування собі премії у розмірі 40 300 гривень.

У матеріалах справи вказано, що Підганюк, бувши в.о. директора Львівської регіональної державної лабораторії з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, за підписаним ним же наказом встановив собі премію в розмірі двох посадових окладів, що становить 11 500 гривень. У вересні 2023 року, вже бувши відповідальним за цю лабораторію, він встановив собі ще одну премію – у розмірі 28,8 тисяч гривень.

У суді обвинувачений визнав свою провину та попросив не карати його суворо. Його визнали винним у "порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів".

У рішенні районного суду йдеться, що постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Рішення Шевченківського районного суду міста Львова / Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові відбулась благодійна вечірка – на її організацію витратили більше, ніж зібрали на дрони для ЗСУ (фото).

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