У Львові через спалах COVID-19 посилили карантин: перелік обмежень

У Львові спалах захворюваності серед дітей.

У Львові через спалах коронавірусу комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у вівторок, 1 лютого, посилила карантинні обмеження.

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Про це повідомили у Львівській міській раді.

У Львові останні тижні різко зростає кількість інфікованих коронавірусом. Через це у місті запровадили нові карантинні обмеження:

збільшено кількість ліжкомісць у дитячій лікарні на Орлика зі 100 до 150;

заклади громадського харчування, непродовольчі ринки мають змогу працювати за умови повної вакцинації чи негативного тесту як у працівників, так і у відвідувачів;

продовольчі ринки працюють за умови повної вакцинації чи негативного тесту серед працівників;

заборонено роботу дитячих розважальних центрів;

проведення масових заходів та робота закладів розважальної діяльності можлива за умови і повної вакцинації, і негативного тесту.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що у Львові спалах захворюваності серед дітей. У місті два медичні заклади приймають інфікованих коронавірусом неповнолітніх, це - "Охматдит", де зараз лікується 102 дітей, та дитяча лікарня на вул. Орлика, де зараз є 96 пацієнтів.

Також коронавірусом хворіє 18% водіїв громадського транспорту та 12% працівників комунальної сфери міста. На дистанційному навчанні перебуває 86% учнів початкової школи. 9% вихованців дитячих садочків є хворими або перебувають на самоізоляції.

У коментарі ТСН медики розповіли, що середній час перебування дітей в лікарні - 5 днів. Наразі підтверджений COVID-19 мають понад 2500 львівських дітей. 200 з них - у лікарнях, переважно в стані середньої тяжкості. Лише один малюк у реанімації.

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