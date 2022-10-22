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У Львові через повідомлення про замінування евакуювали відвідувачів кількох ТРЦ

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У Львові через повідомлення про замінування евакуювали відвідувачів кількох ТРЦ

фото: Facebook

На місці працюють поліція, вибухотехніки та кінологи.

У Львові 22 жовтня невідомі повідомили про замінування супермаркетів та ТРЦ міста. Туди прибули поліцейські, які евакуювали працівників та відвідувачів.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на поліцію Львівщини.

Як повідомили правоохоронці, анонімні повідомлення про замінування близько обіду надійшли на електронну пошту торговельних закладів, тож їх адміністрації звернулися до поліції.

На відповідні місця виїхали вибухотехніки, кінологи та інші служби. Вони проводять обстеження супермаркетів. Відвідувачів та працівників закладів евакуювали. 

У поліції не розголошують назви супермаркетів і ТРЦ, де шукають вибухівку.

Нагадаємо, російські війська вранці влаштували масовану ракетну атаку по різних областях України. Так, під час повітряної тривоги над Львівщиною спрацювала ППО та запобігли ворожим ударам.

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
626
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