У Львові через повідомлення про замінування евакуювали відвідувачів кількох ТРЦ

На місці працюють поліція, вибухотехніки та кінологи.

У Львові 22 жовтня невідомі повідомили про замінування супермаркетів та ТРЦ міста. Туди прибули поліцейські, які евакуювали працівників та відвідувачів.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на поліцію Львівщини.

Як повідомили правоохоронці, анонімні повідомлення про замінування близько обіду надійшли на електронну пошту торговельних закладів, тож їх адміністрації звернулися до поліції.

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На відповідні місця виїхали вибухотехніки, кінологи та інші служби. Вони проводять обстеження супермаркетів. Відвідувачів та працівників закладів евакуювали.

У поліції не розголошують назви супермаркетів і ТРЦ, де шукають вибухівку.

Нагадаємо, російські війська вранці влаштували масовану ракетну атаку по різних областях України. Так, під час повітряної тривоги над Львівщиною спрацювала ППО та запобігли ворожим ударам.

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