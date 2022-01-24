У Львові через "Омікрон" посилили карантин: міський голова звернувся до людей

У Львові через "Омікрон" посилили карантин: міський голова звернувся до людей

Львів’ян просять попрацювати дистанційно, якщо є така можливість.

У Львові через COVID-штам "Омікрон" спалах захворюваності на коронавірус. Влада закликає містян за можливості працювати дистанційно.

Про це написав мер Львова Андрій Садовий в Telegram.

"Сьогоднішній штам коронавірусу шириться надзвичайно швидко. Якщо на початку тижня в колективі, класи чи групи хворіє одна людина, то через кілька днів заражаються всі. Ми вже точно знаємо це з власного досвіду. Тому давайте домовимося - якщо ви зараз погано почуваєтеся, вас турбує біль у горлі або нежить, побудьте завтра вдома. Попрацюйте дистанційно, якщо є така можливість", - констатував Садовий.



Міський голова зауважив, що перебіг "Омікрону" легший, ніж під час попередніх хвиль, але наголосив на необхідності берегти себе і своїх найближчих.

У зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу від 24 січня у Львові посилено карантинні обмеження. За обмеженнями, учнів 5-11 класів перевели щонайменше на два тижні на "дистанційнку", усі позашкільні заняття, гуртки скасовуються або переносяться в онлайн.

ТРЦ Львова можуть працювати лише за наявності вакцинації чи негативного тесту на коронавірус у працівників та за умови не більше 60% заповненості залів.

За дотримання карантину у громадському транспорті і ТРЦ стежитимуть спеціальні групи.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.