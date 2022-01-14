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У Львові через еротичний журнал спалахнув гучний скандал: видавців звинуватили в поширенні порно 

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У Львові через еротичний журнал спалахнув гучний скандал: видавців звинуватили в поширенні порно 

Фото: Олена Кавкун

У Львівському муніципальному мистецькому центрі кажуть, що в журналі немає порнографії.

У Львові через еротичний журнал "Грішниця" спалахнув гучний скандал. Видавців звинуватили в поширенні порнографії

Про це у Facebook написала львівська фотографиня Олена Кавкун. 

Жителька Львова звинуватила Львівський муніципальний мистецький центр у пропагуванні порнографії. 

"В принципі, абсолютно будь-що, якщо захотіти, можна запакувати під мистецький проєктний соус. Навіть, якщо це пропаганда розпусти і порнографічного сприйняття сексуальності, об'єктивація тіла подані як благонамірене мистецтво з трішки доданою "шаржовістю". Можна назвати її еротичним арт-зіном "Грішниця" і виставляти цей продукт фотографині з Луганська, Julie Poly, як вона сама сказала - "з нотками порнографії", - написала Олена Кавкун. 

Фото: Олена Кавкун / ©
Фото: Олена Кавкун

Зауваження дівчини підтримав також і львівський священник Юрій Бойко, який обурився через нібито поширення порнографії. 

Керівниця Львівського муніципального мистецького центру Ляна Мицько в коментарі tvoemisto.tv називає звинувачення наклепом. Вона зазначила, що мистецький центр не фінансував видання журналу. 

"Журнал виходить за кошти художників, які його створили. Це навіть не журнал, а мистецьке видання. Крім того, міськрада не має жодного стосунку до публікацій", - наголосила Ляна Мицько. 

Вона також додала, що одна із компаній провела незалежну експертизу, яка показала, що у виданні немає ніякої порнографії. 

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