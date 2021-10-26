У Львові через COVID-19 обмежать масові заходи і роботу десяти закладів: подробиці

У Львові через COVID-19 обмежать масові заходи і роботу десяти закладів: подробиці

Остаточні рішення має ухвалити комісія з питань ТЕБ і НС.

У Львові за системні порушення карантину можуть обмежити роботу близько 10 закладів.

Таке рішення ініціювали під час засідання міського штабу з протидії коронавірусу, повідомляє пресслужба ЛМР.

Як зазначається, серед іншого посадовці обговорили обмеження щодо транспортних перевезень, роботи сфери послуг, спорту та культури. А також йшлося про формат продовження освітнього процесу від понеділка, 1 листопада.

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"Ми точно будемо обмежувати проведення масових заходів. Динаміка поширення коронавірусу сьогодні є дуже високою, тому це вимагає ухвалення складних рішень. Фіналізуватимуть всі рішення на комісії з питань ТЕБ і НС", – розповів Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, у Львівській області можуть частково зупинити громадський транспорт, якщо буде введено обов’язкову вакцинацію водіїв.

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