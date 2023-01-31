У Львові частина користувачів залишилась без Інтернету: провайдери пояснили, що сталось

У Львові в ніч проти 31 січня частина споживачів залишилась без домашнього Інтернету. Російські хакери атакували двох місцевих провайдерів.

Про це повідомили львівські інтернет-провайдери.

У Львові в ніч на 31 січня почались проблеми із домашнім Інтернетом. Згодом провайдери "Копійка" і "Комітех" повідомили, що на їхні мережі була здійснена хакерська атака з боку Росії.

"Сьогодні наша компанія "Комітех" зазнала атаки рашиських хакерів. Атакуючи або намагаючись знищити інтернет провайдерів, рашисти намагаються зробити в Україні такий самий інформаційний вакуум який існує у їхньому Мордорі. Вони розуміють, що відсутність Інтернет-зв’язку, інформації, комунікації значно знизить нашу обороноздатність і організованість у боротьбі з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Провайдер "Копійка" також підтвердив хакерську атаку Росії. Там повідомили, що домашній Інтернет вдалось повернути уже 85% споживачів. Над усуненням проблем працюють спеціалісти.

У російських телеграм-каналах уже похвалились тим, що на кілька годин залишили українців без Інтернету. Хакери країни-терористки заявили, що вкрали у провайдерів дані про їхніх користувачів. Львівські провайдери цього не підтвердили.

Нагадаємо, українським провайдерам передали 172 акумуляторні батереї SBL, які будуть живити Інтернет-мережі протягом 10-12 годин після відключень світла.

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