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У Львові чадним газом отруївся 5-річний хлопчик

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У Львові чадним газом отруївся 5-річний хлопчик

pixabay.com

Дитину доправили до лікарні.

У Львові чадним газом отруївся 5-річний хлопчик. Його доправили до міської дитячої лікарні.

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА. 

Випадок трапився у квартирі будинку на вул. Братів Міхновських, 2. Потерпілого в стані середнього ступеня важкості госпіталізували.

Квартира обладнана ПГ-4 та газовим котлом. Аварійна бригада АТ “Львівгаз” припинила подачу газу до газового котла. Обставини події наразі встановлюють.

Новини Харківської області: ціла родина померла через отруєння чадним газом

Новини Харківської області: ціла родина померла через отруєння чадним газом

Нагадаємо, у Львові внаслідок отруєння чадним газоми загинув 54-річний чоловік, а 55-річна жінка потрапила до лікарні.

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