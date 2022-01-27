Дитину доправили до лікарні.
У Львові чадним газом отруївся 5-річний хлопчик. Його доправили до міської дитячої лікарні.
Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.
Випадок трапився у квартирі будинку на вул. Братів Міхновських, 2. Потерпілого в стані середнього ступеня важкості госпіталізували.
Квартира обладнана ПГ-4 та газовим котлом. Аварійна бригада АТ “Львівгаз” припинила подачу газу до газового котла. Обставини події наразі встановлюють.
Нагадаємо, у Львові внаслідок отруєння чадним газоми загинув 54-річний чоловік, а 55-річна жінка потрапила до лікарні.
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