У Львові чадним газом отруїлися двоє людей: чоловік загинув, а жінку у важкому стані госпіталізували

Львів'янин помер до приїзду швидкої.
У понеділок, 17 вересня, близько 10:40 год. у Львові внаслідок отруєння, ймовірно, чадним газоми загинув 54-річний чоловік, а 55-річна жінка потрапила до лікарні. Подія сталася у квартирі будинку на вул. Заводська, 36.
Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 54-річний місцевий мешканець помер до приїзду швидкої допомоги, в жінку 1967-го року народження у важкому стані госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
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