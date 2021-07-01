У Львові буревій знищив понад 100 старих надгробків на Личаківському кладовищі: деякі відновити неможливо (фото)

Наразі на Личаківському цвинтарі і досі ліквідовують наслідки негоди

Буревій, який був у Львові 25 червня, понищив старі надгробки в музеї "Личаківський цвинтар".Так, на території кладовища впало 30 дерев, через що було понищено понад 100 надгробків.

Про це пише tvoemisto.tv з посиланням на директора ЛКП "Личаківський цвинтар" Михайла Нагая.

За його словами, наразі на Личаківському цвинтарі і досі ліквідовують наслідки негоди. Там розчищають стежки від гілля. Також ті надгробки, які зазнали несуттєвих пошкоджень, адміністрація кладовища відновлюватиме самостійно, проте є і такі, котрі відновити практично неможливо.

Михайло Нагай зазначає, що інформація про знищені надгробки до них надходить і досі. Щоб оглянути деякі пам'ятники, інколи доводиться розрізати дерева.

Найбільше через негоду постраждала гробниця родини Зенткевичів - колишніх власників найстарішої у Львові аптеки. Гробовець тільки-но недавно реставрували.

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Рука та смолоскип впали із пам’ятника Войнарів на полі №12. Решту все збереглося. Відламався також хрест на одній із стацій Ісуса Христа, що розташована на полі №2, а також зазнала руйнування ще одна композиція на полі №61. Це зображення Матері Божої з Ісусом Христом на руках авторства Юліана Марковського.

За словами Михайла Нагая, наступного тижня саме має відбутися візит українсько-польської комісії фонду "Polonia" та Мінкульту, де й вирішуватимуть, коли і які саме пам’ятки та надгробки будуть реставрувати.

Нагадаємо, Львові в п'ятницю, 25 червня, сталась сильна буря. Попри те, що негода тривала пів години, вона встигла наробити лиха.

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