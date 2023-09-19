У Львові блогер "засвітив" будівлю СБУ та закликав РФ вдарити по ній ракетами

Правоохоронці викрили блогера, який знімав будівлю СБУ у Львові.

У Львові СБУ викрила прихильника РФ, який публічно закликав знищити адмінбудівлю регіонального управління Служби безпеки – зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігурант здійснював онлайн-трансляцію на власній сторінці в Інстаграм поблизу будівлі СБУ і разом зі своїм спільником з-за кордону дискредитував співробітників СБУ і закликав вдарити по них російською зброєю.

"Зловмисниками виявились двоє мешканців обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один з них наразі перебуває в одній з країн ЄС, звідки періодично "приєднується» до стрімів свого поплічника в Україні", - розповіли в СБУ.

При обшуках у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами провокативного відеозапису.

Наразі фігурантам планується повідомлення про підозру. Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення.

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