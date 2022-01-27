У Львові біля вокзалу зіткнулись чотири автомобілі, один - перекинувся: фото

У Львові біля вокзалу зіткнулись чотири автомобілі, один - перекинувся: фото

У поліції встановлюють обставини ДТП.

У Львові на вулиці Городоцькій біля залізничного вокзалу у четвер, 27 січня, зіткнулось чотири автомобілі. Від удару один із транспортних засобів перекинувся.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Через масштабну аварію, поліція перекрила рух транспорту біля вокзалу. За попередніми даними, у ДТП можуть бути потерпілі. На місці аварії працює три карети швидкої медичної допомоги.

"Рух від приміського вокзалу до перехрестя вулиць Городоцька — Кульпарківська перекритий. Просимо оминати цю ділянку дороги", - наголосили у поліції.

Причини та обставини аварії встановлюються.

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