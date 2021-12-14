У Львові бабуся пожертвувала свою нирку онуку: фото

У Львові бабуся пожертвувала свою нирку онуку: фото

Хлопчик народився з хворими нирками, шанс на якісне життя дала йому бабуся.

У Львові пересадили нирку 15-річному Ярославу. Донором хлопця стала його бабуся.

Про це повідомив в. о. генерального директора територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук.

"Ми пересадили нирку 15-річному хлопцеві. Трансплантацію виконали в дитячій лікарні на Орлика. Це перша така операція в Першому територіальному медичному об’єднанні Львова", - розповів Олег Самчук на свої сторінці у Facebook.

За словами медика, хлопчик народився з хворими нирками, однак діагноз "гломерулонефрит" йому втановили лише в 11 років.

"Лікування не допомагало, хвороба прогресувала і нещодавно поставила родину перед вибором: замісна ниркова терапія, або трансплантація. Шанс на якісне життя Ярославу без вагань погодилася дати бабуся Анастасія, нирка якої онукові ідеально підійшла", - розповів Олег Самчук.

Бабуся віддала свою нирку онуку, фото / Олег Самчук

Трансплантацію лікарі виконали 7 грудня. Донорський орган запрацював одразу на операційному столі. Зараз онук і бабуся почувають себе добре, резюмував лікар.

Як змінилося життя 13-річного хлопця, якому пересадили серце | Новини України

Читайте також: