У Львові авто збило 14-літню дівчинку на переході: травмовану дитину ушпиталили

У Львові авто збило 14-літню дівчинку на переході: травмовану дитину ушпиталили

У потерпілої діагностували переломи кісток.

У четвер, 30 вересня, близько 19:00 у Львові 31-річний водій Ford Mondeo збив на переході 14-річну дівчинку. ДТП сталась на вул. Липинського.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

"Мешканець Львова 1990 року народження на нерегульованому переході здійснив наїзд на пішохода, мешканку с. Муроване 2007 року народження", – йдеться у повідомленні.

Потерпілу дитину госпіталізували до міськьої клінічної лікарні. У неї діагностували закритий перелом обох кісток правої гомілки зі зміщенням.

Обставини аварії встановлюють експерти.

Нагадаємо, у Львівській області нетверезий водій перекинув авто з туристами.

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