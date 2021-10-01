У Львові авто збило 14-літню дівчинку на переході: травмовану дитину ушпиталили

У потерпілої діагностували переломи кісток.
У четвер, 30 вересня, близько 19:00 у Львові 31-річний водій Ford Mondeo збив на переході 14-річну дівчинку. ДТП сталась на вул. Липинського.
Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
"Мешканець Львова 1990 року народження на нерегульованому переході здійснив наїзд на пішохода, мешканку с. Муроване 2007 року народження", – йдеться у повідомленні.
Потерпілу дитину госпіталізували до міськьої клінічної лікарні. У неї діагностували закритий перелом обох кісток правої гомілки зі зміщенням.
Обставини аварії встановлюють експерти.
Нагадаємо, у Львівській області нетверезий водій перекинув авто з туристами.