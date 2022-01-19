У Львові анонім "замінував" "ПриватБанк" і висунув вимогу: чого він хотів

У Львові анонім "замінував" "ПриватБанк" і висунув вимогу: чого він хотів

Чоловік двічі телефонував до працівників СБУ.

У вівторок, 18 січня, близько 17:40 год. та повторно, близько 20:30 год., на телефон ГУ СБУ у Львівській області надійшло повідомлення про замінування приміщень АТ КБ "ПриватБанку" у Львові, з вимогою відміни режиму носіння масок.

Про це повідіомила пресслужба департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"За результатами перевірки приміщення АТ КБ "ПриватБанку" на вул. Липинського, 13а, вибухового пристрою не виявлено. У зв’язку з тим, що приміщення інших відділень були зачинені та перебували під охороною, на письмове звернення керівництва АТ КБ "ПриватБанку" у м. Львові, їх перевірка не здійснювалася", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці намагаються встановити особу "мінера".

Хвиля замінувань прокотилась Україною: щодня в якомусь регіоні поліція виїздить на виклик

Читайте також: