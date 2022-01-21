У Львові анонім повідомив про замінування усіх шкіл: учнів і вчителів евакуйовують

У Львові анонім повідомив про замінування усіх шкіл: учнів і вчителів евакуйовують

Правоохоронці перевіряють повідомлення про вибухівку в навчальних закладах.

Сьогодні, 21 січня, невідома особа повідомила про замінування усіх шкіл Львова. Відповідні служби обстежать приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначили у мерії, гавчальні заклади діють згідно з протоколом, тож евакуйовують учнів та повідомляють про це батьків.

"Ми діємо за протоколом. Класні керівники інформують батьків, дітей евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Приміщення – на поверхах, всередині та ззовні – відповідні служби обстежують на наявність невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів", - розповіла керівниця управління освіти Леся Васюта.

Нагадаємо, схожий випадок стався 12 січня у Львові. Тоді анонім повідомив поліцію про замінування однієї школи у місті. Через це, згідно з протоколом, усіх львівських школярів та вчитеоів евакуювали з навчальних закладів.

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