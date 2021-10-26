У Львові ампутували пальці дворічній дівчинці, яка запхала руку до електром'ясорубки: відео

Три пальчики дитини були переломені та обезкровлені, тож їх, на жаль, не вдалося врятувати.
У понеділок ввечері, 25 жовтня, в місті Новояворівську Львівської області дворічній дівчинці затиснуло руку в увімкненній електром'ясорубці. Дитину госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова, де рятувальники з медиками вивільняли дитину з кухонного приладу. Після цього лікарям довелось ампутувати дівчинці три пальці.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини, нещасний випадок стався, коли дівчинка допомагала мамі на кухні. Дитина випадково запхала руку в увімкнену електром'ясорубку. Дівчинку одразу ж госпіталізували до Новояворівської районної лікарні, звідки її перенаправили до 8-ої львівської лікарні.
Щоб звільнити дитину від мясорубки, до медзакладу близко 07:00 вечора викликали рятувальників. Вони разом із медиками по частинах розбирали кухонний прилад і звільнили від нього дитину. Після цього лікарі розпочали оперувати.
Зараз дівчинка перебуває у лікарні, на неї чекає тривала реабілітація.
Нагадаємо, у Львівській області дітям ампутувало фаланги пальців, коли вони саджали картоплю за допомогою пристрою, який начебто мав би полегшити їм процес.