У Львові ампутували пальці дворічній дівчинці, яка запхала руку до електром'ясорубки: відео

У Львові ампутували пальці дворічній дівчинці, яка запхала руку до електром'ясорубки: відео

Три пальчики дитини були переломені та обезкровлені, тож їх, на жаль, не вдалося врятувати.

У понеділок ввечері, 25 жовтня, в місті Новояворівську Львівської області дворічній дівчинці затиснуло руку в увімкненній електром'ясорубці. Дитину госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова, де рятувальники з медиками вивільняли дитину з кухонного приладу. Після цього лікарям довелось ампутувати дівчинці три пальці.

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Як повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини, нещасний випадок стався, коли дівчинка допомагала мамі на кухні. Дитина випадково запхала руку в увімкнену електром'ясорубку. Дівчинку одразу ж госпіталізували до Новояворівської районної лікарні, звідки її перенаправили до 8-ої львівської лікарні.

Щоб звільнити дитину від мясорубки, до медзакладу близко 07:00 вечора викликали рятувальників. Вони разом із медиками по частинах розбирали кухонний прилад і звільнили від нього дитину. Після цього лікарі розпочали оперувати.

Як розповів ZAXID.NET, хірург 8-ї лікарні Роман Чепіль, на жаль дівчинці вдалося врятувати тільки перший та п'ятий палець лівої руки. Інші були вже переломені та обезкровлені, тож їх не вдалося врятувати.

Зараз дівчинка перебуває у лікарні, на неї чекає тривала реабілітація.

Нагадаємо, у Львівській області дітям ампутувало фаланги пальців, коли вони саджали картоплю за допомогою пристрою, який начебто мав би полегшити їм процес.

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