У Львові 90-річний чоловік сокирою зарубав свою невістку

У Львові затримали 90-річного чоловіка, який під час конфлікту вбив свою 49-річну невістку. Пенсіонер кілька разів вдарив жінку сокирою по голові.

Про це повідомили у поліції регіону.

За версією слідства, між 90-річним львів’янином та його 49-річною невісткою виник конфлікт, під час якого пенсіонер кілька разів ударив її сокирою по голові. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Чоловіка затримали у день вбивства. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Волинській області 56-річний житель села Олександрія вчинив жорстоке вбивство. Чоловік зарубав сокирою 66-річну жінку та її 34-річного сина, які проживали по сусідству, а тіла викинув до колодязя.

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