У Львові 7 працівників ТЦК силою "мобілізували" паркувальника просто з робочого місця (відео)

У військкоматі кажуть, що представники ТЦК мають право приходити на місце роботи до працівників.

У Львові семеро працівників ТЦК та СП силоміць "мобілізували" паркувальника просто з робочого місця і цей факт був зафіксований на відео з камер відеонагляду ЛКП "Львівавтодор".

Відео спершу поширило видання "Чернівецький промінь", а згодом в "Еспресо.Захід" із посиланням на "Львівавтодор" заявили про підтвердження інформації.

Як повідомили працівники "Львівавтодору", інцидент із військкомами у Львові стався 10 листопада. На відео видно, як один із військових заходить до приміщення, де перебуває персонал, і під руку силоміць виводить на вулицю паркувальника. Під будівлею перебували ще шестеро працівників ТЦК.

Що кажуть у Львівському ТЦК

"Еспресо.Захід" інформує, що у пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП стверджують, що нічого не знають про інцидент. У військкоматі водночас зазначили, що чоловіки призовного віку самі повинні приходити до ТЦК для уточнення даних.

"Не коментуємо і не маємо такої інформації. У нас такого не було. На цей момент нам відомо лише про один факт, і ми вже подали інформацію про це в соцмережах. Нехай організації надають списки ухилянтів, тоді подібних випадків не траплялося б. Працівники ТЦК мають право приходити на місце роботи до працівників", – заявили в обласному військкоматі.

У Львові військкоми "мобілізували" паркувальника просто з робочого місця

Нагадаємо, 10 листопада з’явилось відео, як у Львові працівники ТЦК силоміць затримують чоловіка та "пакують" його до мікроавтобуса на очах у свідків. У військкоматі повідомили, що провели службову перевірку, за фактом були визначені посадові особи, які будуть притягненні до відповідальності.

Читайте також: