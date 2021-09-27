У Львові 5-річну дівчинку, в якої було 80% ураження легень, уже відключили від апарату ШВЛ: як почувається дитина

У Львові 5-річну дівчинку, в якої було 80% ураження легень, уже відключили від апарату ШВЛ: як почувається дитина

Медики сподіваються на перемогу над коронавірусом.

У Львові медики продовжують рятувати 5-річну дівчинку, в якої через коронавірус легені були вражені на 80%. Наразі її стан вдалось стабілізувати.

Про це повідомили в Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит".

Медики повідомили, що в понеділок дитину уже відключили від апарату ШВЛ, її стан вдалось стабілізувати.

"Зранку екстубували дівчинку, вона може сама дихати, аналізи покращуються і ми сподіваємося на перемогу над COVID-19", - каже завідувачка відділенням реанімації та інтенсивної терапії Віра Приймакова.

Нагадаємо, 5-річну дівчинку, у якої 80% ураження легень, рятують у львівському "Охматдиті". З важкою двобічною пневмонією і дихальною недостатністю пацієнтку привезли швидкою.

Новини України: у львівському "Охматдиті" рятують 5-річну дівчинку, у якої 80% ураження легень

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання