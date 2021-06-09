У Львові 5-річна дівчинка отруїлася чадним газом: дитину ушпиталили

Також отруїлась 25-річна жінка, але госпіталізації не потребувала.

Сьогодні, 9 червня, у львівській багатоповерхівці на вулиці Грінченка отруїлася чадним газом 5-річна дівчинка. Дитину госпіталізувала швидка.

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Про це повідомляється на Гарячій лінії міста Львова.

"О 7:55 сталось отруєння чадним газом за адресою вул. Грінченка, 10. Потерпіла п'ятирічна дівчинка госпіталізована у Львівську міську дитячу клінічну лікарню", - йдеться у повідомленні.

У лікарні кажуть, що стан дівчинки задовільний. Вона ще наразі на обстеженні, пише ZAXID.NET. Також чадним газом отруїлась 25-річна жінка, але госпіталізації вона не потребувала.

Відомо, що прикрий випадок стався у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. У помешканні була відсутня тяга в димовому каналі газової колонки.

"Також над плиткою замість природної вентиляційної решітки встановлена електровитяжка, що також є порушенням. У квартирі ущільнені вікна та двері, немає доступу та циркуляції повітря", – розповів речник "Львівгазу" Петро Лукіянчук.

Нагадаємо, у львівській квартирі чадним газом отруїлася родина.

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